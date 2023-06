Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio finale della stagione 3 di Dave c’è stato spazio per una guest star davvero speciale: Brad Pitt.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sulla comedy targata FXX.

Nella puntata la star del cinema viene mostrata mentre sta valutando di diventare un cantante e trascorre del tempo con Lil Dicky.

Il co-creatore, insieme a Jeff Schaffer, Dave Burd, interprete del protagonista, ha ora parlato del coinvolgimento di Pitt in un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter.

Nella puntata si vede Brad mentre viene poi colpito con una freccia durante una situazione complicata, lasciando gli spettatori in sospeso sul destino della star.

Burd ha dichiarato:

C’è stato un lungo dibattito su come gestire la sua apparizione. Abbiamo persino girato varie versioni di quella sequenza con Drake con noi che dicevamo ‘Oh, è morto’ e ‘No, è vivo’. Avevamo a disposizione ogni versione, ma abbiamo deciso di mantenere la situazione piuttosto ambigua. Per me, come spettatore, se si guarda attentamente i paramedici stanno correndo e si può vedere la mano di Brad alzarsi e mentre sta iniziando a fare il segno dell’okay con il pollice. Quindi considero quell’attimo come indicazione che Brad resterà vivo.

La serie racconta la storia di Lil Dicky, impegnato a cercare di diventare uno dei migliori rapper di sempre. Nel season finale del terzo capitolo della storia Pitt arriva nello studio di Lil Dicky dopo essere apparso nel video musicale di Mr. McAdams, venendo poi preso in ostaggio con la superfan Bella (Tenea Intriago).

Pitt riesce inoltre ad aiutare Dicky a imparare a volersi bene e occuparsi di se stesso, senza cercare l’approvazione degli altri.

Che ne pensate del cameo di Brad Pitt nel finale della stagione 3 di Dave?

