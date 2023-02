Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il mondo di Breaking Bad sembra tornerà sugli schermi televisivi, questa volta con un remake coreano.

La storia di Walter White e di Jesse Pinkman, interpretati nello show originale da Bryan Cranston e Aaron Paul, sembra sarà al centro dell’adattamento per il mercato asiatico, anche se per ora non si conoscono i dettagli del progetto, ancora nelle prime fasi di sviluppo. Da tempo, tuttavia, alcune case di produzione con sede in Corea del Sud avevano iniziato a valutare l’idea di realizzare un K-drama ispirato al racconto ideato da Vince Gilligan.

Nel 2014 Breaking Bad aveva avuto un remake realizzato in Colombia, show che non aveva ottenuto però una buona accoglienza.

Il nuovo remake dovrebbe adattare le vicissitudini dei protagonisti, molto legate alla società contemporanea, alla realtà locale e non resta che attendere per scoprire se la serie riuscirà a ottenere il via libera alla produzione.

Che ne pensate della possibilità che Breaking Bad abbia un remake coreano? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook