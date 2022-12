Breaking Bad sembra sarà al centro di uno spot del Super Bowl, di cui online è stata condivisa la prima immagine.

PopCorners sembra che sia riuscita a sfruttare la popolarità della serie per realizzare il video promozionale, come dimostra la foto condivisa da EW in cui appare Heisenberg (Bryan Cranston).

Rhasheda Boyd, responsabile del marketing di Frito-Lay, ha dichiarato:

Siamo eccitati nel far rivivere uno degli show televisivi più famosi di sempre per raccontare, per la prima volta, la storia di PopCorners in occasione del Super Bowl… E non vediamo l’ora di scoprire le reazioni dei fan a chi e a cosa sta arrivando.

LEGGI – Breaking Bad diventa un film Pixar in questo esilarante trailer

La serie Breaking Bad, creata da Vince Gilligan, è andata in onda dal 2008 al 2013, diventato un fenomeno culturale e vincendo 16 Emmy. I protagonisti erano Bryan Cranston e Aaron Paul nei ruoli di Walter White e Jesse Pinkman. La serie ha poi dato vita a un film sequel, El camino, e a una serie spinoff, Better Call Saul, con star Bob Odenkirk.

Che ne pensate dello spot realizzato per il Super Bowl ispirato a Breaking Bad? Lasciate un commento!

Potete trovare tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: EW