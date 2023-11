Quando a Brian Cox è stato proposto di partecipare a 007: Road to a Million, l’attore credeva di aver finalmente coronato il sogno di recitare in un film di James Bond.

Purtroppo, però, si trattava di un gioco televisivo incentrato su nove coppie di partecipanti mentre intraprendono un’epica avventura in giro per il mondo, mettendosi alla prova con una serie di sfide ispirate alle avventure di James Bond.

“Credevo che fosse il nuovo film di James Bond, perciò mi sono detto che finalmente mi avrebbero permesso di recitare in un film di 007” ha dichiarato l’attore durante un’intervista con Jimmy Fallon.

Molto presto, però, ha scoperto che “non c’era alcuna sceneggiatura di nessun film di James Bond” ad attenderlo. “Credevo che fosse il mio momento, ma non è stato così“.

Cox ha poi spiegato che l’esperienza è stata molto divertente. Il suo ruolo sarà quello di “mente” che indicherà alle coppie dove andare, quello che dovranno fare e spiegherà la loro missione.

In 007: Road to a Million nove coppie di persone comuni affrontano un’epica avventura con prove ispirate a James Bond per vincere il premio che potrebbe cambiare loro la vita: un milione di sterline. Il Controller (Brian Cox) è la mente dietro il gioco, che osserva le coppie in cerca delle dieci domande nascoste in giro per il mondo.

