Brian Cox sarà “Il Controllore” nel nuovo show 007: Road to a Million, di cui Prime Video ha condiviso il teaser.

Il game show seguirà nove coppie di partecipanti mentre intraprendono un’epica avventura in giro per il mondo, mettendosi alla prova con una serie di sfide ispirate alle avventure di James Bond. Chi vincerà lo show porterà a casa un premio di 1 milione di sterline.

Cox sarà la “mente” che indicherà alle coppie dove andare, quello che devono fare e spiegherà la loro missione. Il Controllore ha inoltre nascosto 10 domande intorno al mondo per ogni coppia di concorrenti che dovranno affrontare sfide fisiche e mentali per raggiungerle, pur di aumentare la somma di denaro che possono vincere. Se le coppie risponderanno in modo corretto incasseranno la somma e andranno avanti, se sbaglieranno verranno eliminate dal gioco.

Cox, nel video condiviso da Amazon, dichiara:

Ho messo delle persone reali all’interno di un’avventura di James Bond. L’unica cosa che li ostacola… Sono io.

Gli otto episodi dello show 007: Road to a Million saranno disponibili da venerdì 10 novembre.

Che ne pensate del teaser di 007: Road to a Million con Brian Cox? Seguirete lo show?

Fonte: TVLine

