Nicola Coughlan ha parlato delle scene di nudo nella serie Bridgerton e come ha deciso come affrontarle nella stagione 3 in cui si assiste a un avvicinamento tra Penelope e Colin, interprete di Luke Newton.

L’attrice, intervistata dal Los Angeles Times, ha spiegato:

Alla fine eravamo entrambi distesi sotto un lenzuolo, non vestiti, ci stavamo solo rilassando’. Abbiamo pensato: ‘Questo è il motivo per cui lo fanno i nudisti’.

Nicola ha inoltre spiegato a Buzzfeed che ha collaborato con la coordinatrice di intimità Lizzy Tablot:

Pensi: ‘Okay, cosa voglio mostrare? Cosa non voglio mostare? Quello è scritto e cosa voglio aggiungere?’. Ho chiesto in modo specifico che venissero incluse alcune battute e aggiunti alcuni momenti. C’è una scena in cui appaio in scena davvero nuda e quella è stata una mia idea, una mia scelta.

Coughlan ha sottolineato:

Sembra il più grande ‘fanculo’ in risposta a tutta la conversazione sul mio corpo e mi ha dato in modo fantastico del potere. Mi sono sentita meravigliosa girandola e ho pensato: ‘Quando avrò 80 anni voglio ripensare a questo momento e ricordarmi che aspetto fantastico avessi!’.

Nel 2022 l’interprete di Penelope aveva risposto a chi criticava il suo corpo scrivendo su Instagram:

Se avete un’opinione sul mio corpo, per favore non condividetela con me.

L’attrice aveva spiegato a Irish Times che non le importava dei cambiamenti del proprio corpo, ma solo di recitare bene ed essere giudicata per quello.

I film e le serie imperdibili