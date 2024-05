La seconda parte di Bridgerton 3 arriverà in streaming su Netflix a metà giugno e, nel corso degli impegni promozionali per l’arrivo delle prime 4 puntate, la showrunner Jess Brownell ha spiegato come il finale dell’Episodio 4 andrà ad influenzare le prossime puntate.

Intervistata da Today dice che “tutto sta per cambiare” dopo l’episodio 4: il tono passerà da una “sensibilità da pura commedia romantica” a una molto più tesa ed emozionante:

Una volta che Pen e Colin diventano una coppia, il conflitto nasce dal fatto che Penelope sta nascondendo questo grande segreto circa Lady Whistledown. E inoltre c’è la reazione di Eloise al fatto che i due stanno insieme.

