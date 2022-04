LEGGI – La recensione

batte. La seconda stagione della serie prodotta da Shondaland, dopo aver infranto il record di serie in inglese più vista su Netflix nella sua prima settimana, ha superato se stessa ed è diventata letteralmente la serie originale in lingua inglese più vista di sempre sulla piattaforma.

Nei primi 28 giorni la seconda stagione ha infatti registrato 627.1 milioni di ore visualizzate, un nuovo record assoluto visto che la prima stagione ne aveva totalizzate 625.5.

Il record globale è però ancora saldamente in mano a Squid Game (che è in coreano), con 1.65 miliardi di ore visualizzate nei primi 28 giorni.

Questa settimana, Bridgerton 2 ha totalizzato altri 66.6 milioni di ore visualizzate, rimanendo nella top-ten di Netflix in 88 territori in giro per il mondo.

Netflix sta già capitalizzando il grandissimo successo della serie: oltre a una terza stagione, è in lavorazione uno spin-off dedicato alla Regina Charlotte.

