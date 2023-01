Bridgerton: Phoebe Dynevor conferma che non apparirà nella stagione 3

Phoebe Dynevor, interprete di Daphne, ha confermato che non apparirà nella stagione 3 di Bridgerton.

L’attrice era apparsa nei primi due capitoli della storia tratta dai romanzi e prodotta per Netflix, ma non tornerà nel progetto.

Phoebe, durante il Sundance Film Festival, ha dichiarato a Screen Rant:

Tristemente non sono nella terza sagione.

L’attrice ha però dichiarato che “potenzialmente” potrebbe tornare nel mondo televisivo tratto dai romanzi di Julia Quinn. Attualmente Phoebe è “semplicemente entusiasta di vedere la terza stagione come spettatrice”.

Gli impegni professionali dell’interprete di Daphne le impediranno quindi di essere coinvolta nella prossima stagione, come accaduto a Regé-Jean Page, interprete del Duca di Hastings, Simon Basset, nel primo capitolo della storia.

Nel cast della terza stagione non sarà presente nemmeno Ruby Stokes: il ruolo di Francesca è stato assegnato a Hannah Dodd, apparsa in Anatomy of a Scandal.

La terza stagione avrà come showrunner Jess Brownell, che ha ereditato l’incarico da Chris Van Dusen, creatore di Bridgerton e che resterà coinvolto come produttore esecutio in collaborazione on Shonda Rhimes.

Fonte: ScreenRant