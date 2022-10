Bridgerton: Hannah New nel cast della stagione 3

Tra gli interpreti della stagione 3 di Bridgerton ci sarà anche l’attrice Hannah New, già nel cast di Black Sails.

Il ruolo che le è stato affidato è quello di Lady Tilley Arnolds, da poco vedova nonostante la giovane età. La ragazza apprezza i privilegi e i poteri legati al poter getire la tenuta del defunto marito, vivendo a modo proprio e potendo godere dell’indipendenza economica e della libertà sessuale.

New aveva recitato anche in Maleficent, nella serie The Strain e Trust.

Le riprese della terza stagione sono attualmente in corso con la guida della showrunner Jess Brownell, che sostituisce Chris Van Dusen.

Al centro della trama ci saranno Colin Bridgerton e Penelope Featherington. La ragazza sta cercando di trovare un marito che rispetti la sua indipendenza e le permetta di continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown. Colin è invece tornato dai viaggi compiuti in estate, ma viene accolto in modo freddo dall’amica e decide di aiutarla nella sua ricerca, rendendosi però conto che i suoi sentimenti potrebbero essere cambiati.

Nel cast ci saranno, oltre a Luke Newton e Nicola Coughlan, anche i nuovi arrivi Daniel Francis, Sam Phillips, James Phoon e Hannah Dodd.

Fonte: Deadline