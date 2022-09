Bridgerton 2: Jonathan Bailey condivide nuove foto scattate sul set

Jonathan Bailey ha condiviso nuove foto scattate sul set della stagione 2 di Bridgerton, sottolineando che ha pubblicato il post per “celebrare i sei mesi di Kanthony”, riferimento alla coppia composta da Kate e Anthony.

L’attore ha inoltre ringraziato per la nomination nella categoria Miglior Interpretazione Drammatica ai premi National Television Awards.

Gli scatti pubblicati mostrano Jonathan insieme ai colleghi che interpretano gli altri membri della famiglia Bridgerton, durante le prove, mentre coccola un simpatico gatto e persino in una vasca da bagno.

La terza stagione avrà come protagonisti Penelope Featherington e Colin Bridgerton, interpretati da Nicola Coughlan e Luke Newton. La giovane si sta concentrando sulla ricerca di un marito che rispetti la sua indipendenza per poter continuare ad agire come Lady Whistledown, distante dalla madre e dalle sorelle. La sua mancanza di sicurezza, tuttavia, la mette in difficoltà. Colin ritorna dai viaggi compiuti in estate con un nuovo look e atteggiamento e rimane deluso dall’indifferenza di Penelope, cercando di riconquistare la sua amicizia e aiutandola a migliorare la sua autostima, ottenendo ottimi risultati. La situazione lo mette però in difficoltà, dovendo capire i suoi veri sentimenti nei confronti della ragazza che è ancora alle prese con le incomprensioni con Eloise (Claudia Jessie).

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate delle foto scattate sul set della stagione 2 di Bridgerton condivise da Jonathan Bailey? Lasciate un commento!

