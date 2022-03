sarà disponibile da venerdì 25 marzo su Netflix, e anche in questa seconda stagione sono tante le canzoni rivisitate attraverso cover classiche che accompagneranno gli episodi della serie di Shondaland.

La seconda stagione è incentrata sulla ricerca della moglie ideale da parte di Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). Questo potrebbe risultare in un triangolo amoroso con le sorelle Sharma – Kate ed Edwina (Simone Ashley e Charithra Chandran). Come nella prima stagione, anche stavolta le vicende della serie avranno come sottofondo alcune popolarissime canzoni reinterpretate con arrangiamenti classici. “Ho scelto questi brani per motivi molto specifici,” ha commentato lo showrunner Chris Van Dusen. “Ciascuno di loro è incredibilmente potente e profondamente emozionante, a suo modo. Cerco sempre di provare canzoni diverse per ogni scena, prima di trovare quella perfetta. Questa stagione non potrei essere più soddisfatto della playlist che abbiamo scelto”.

Ecco le dieci tracce che saranno disponibili anche in streaming non appena la serie uscirà.

Justin Kamps, supervisore alla colonna sonora della serie, spiega perché queste versioni strumentali sono adatte per la storia di Bridgerton:

Serve a creare un ottimo collegamento con lo spettatore, che in questo modo riconosce i propri sentimenti in questi personaggi, i quali vivono in un ambiente molto diverso dal nostro. Sono canzoni che il pubblico riconosce immediatamente, e in questo modo si crea un collegamento immediato con i personaggi. Ovviamente questi personaggi hanno le stesse emozioni di tutti noi, ma inserire queste canzoni contribuisce ad aggiungere un livello di coinvolgimento ancora maggiore.

Kamps poi parla nel dettaglio di alcune di queste cover:

Ovviamente abbiamo chiesto a Duomo di tornare, e anche il Vitamin String Quartet. Ma questa stagione ci sono alcune canzoni che non avete ancora sentito, le sentirete prima nella serie. Ci sono un paio di nuove cover del nostro compositore Kris Bowers: ha fatto una cover di Material Girl e poi – per la prima volta in Bridgerton – ha riarrangiato una canzone di Bollywood intitolata Kabhi Khushi Kabhie Gham, non vedo l’ora. È una cover bellissima. Sentirete una cover di How Deep Is Your Love, e una cover di una canzone di P!nk, What About Us, fatta da Duomo, che aveva reinterpretato la canzone Wildest Dreams di Taylor Swift nella prima stagione, una canzone che ha ossessionato tutti. Ci sarà poi una cover di Diamonds di Rihanna che è venuta benissimo.

[…] Credo che il pubblico pensi che tutte le cover sono state fatte per la serie, ma in realtà alcune di loro esistono già, e noi ci limitiamo a editarle e prepararle per la serie. Quindi possono cercare queste cover online… e poi scoprire se magari compariranno nella terza stagione!