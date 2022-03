Gli inizi della carriera di Jonathan Bailey

Ladiavrà come protagonista il Visconte Anthony, interpretato da, mentre va alla ricerca della moglie perfetta.L’attore ha già alle spalle una carriera ricca di progetti interessanti, da riscoprire dopo la visione dello show Netflix che tornerà con il secondo capitolo della storia tratta dai romanzi di Julia Quinn dal 25 marzo.

Jonathan Bailey è nato il 25 aprile 1988 a Wallingford, nel Regno Unito, ed è cresciuto nella città di Benson. Come ha spiegato anche nella conferenza stampa di presentazione dei nuovi episodi, l’attore ha in comune con Anthony Bridgerton il fatto di essere cresciuto in una famiglia numerosa, anche se nella vita reale ha tre sorelle maggiori e non è quindi vicino a un ruolo in stile capofamiglia.

Jonathan ha dichiarato di essersi innamorato della recitazione dopo aver visto a teatro lo spettacolo Oliver:

Mi ricordo di aver annunciato alla mia famiglia un cliché tipo ‘Un giorno voglio essere lì sopra’.

Nel 2019 la sua passione per il mondo dello spettacolo ha dato i suoi frutti facendogli conquistare un prestigioso Laurence Oliver Award nella categoria Miglior Attore Non Protagonista in un musical grazie alla sua interpretazione di Jamie nel revival di Company.

In precedenza era stato uno dei protagonisti di South Downs, spettacolo di David Hare, e di American Psycho andato in scena nel 2013, con star Matt Smith.

Attualmente è in scena a Londra, all’Ambassadors Theatre, con lo spettacolo Cock accanto a Taron Egerton.

La vita privata

Bailey da tempo ha rivelato di essere omosessuale e nel 2018, grazie all’attenzione ricevuta con i suoi successi teatrali, aveva parlato apertamente degli ostacoli affrontati. Jonathan, intervistato da GQ, ha dichiarato di temere che rivelare di essere gay potesse penalizzare la sua carriera:

Avevo raggiunto un punto in cui ho pensato ‘Fan***o tutto questo’. Preferirei tenere per mano il mio fidanzato in pubblico o mettere la mia faccia su Tinder senza dovermi preoccupare, piuttosto che ottenere una parte’.

Un attore suo amico, inoltre, gli aveva parlato dei consigli ricevuti da una persona molto importante nel settore:

Gli era stato detto: ‘Ci sono due cose che non vogliamo sapere: se sei alcolizzato o se sei gay’. Basta che una persona che è in quella posizione di potere dica una cosa simile e ci sono degli effetti. Ovviamente ho pensato che per poter essere felice dovevo essere etero

Le serie e i film da recuperare con Jonathan Bailey

Nel 2011 Jonathan ha avuto il ruolo di Leonardo da Vinci nella serie Leonardo prodotta da BBC e ha avuto una parte nella comedy, sempre targata BBC, Me and Mrs. Jones.

Tre anni dopo è apparso nello show cult Docto Who in occasione della puntata intitolata Time Heist. Nello stesso anno ha interpretato il reporter Olly Stevens in Broadchurch, Jack Patterson in W1AA, e ha fatto parte del cast di Crashing e Chewing Gum.

Tra i progetti in cui ha recitato anche Jack Ryan, con la parte di Lance Miller.

Tra i film in cui ha recitato ci sono 5 bambini & It, Elizabeth: The Golden Age, St. Trinian’s, Permanent Vacation, Testament of Youth e Il mistero di Donald C.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Siete diventati fan di Jonathan Bailey dopo aver visto Bridgerton? Lasciate un commento!