Chi è Simone Ashley

Al centro delladici sono le, interpretate daLe giovani attrici sono all’inizio di una carriera che si preannuncia come ricca di soddisfazioni, andiamo alla scoperta delle due new entry nello show targato Netflix

Simone Ashwini Pillai, che ha preso il nome d’arte di Simone Ashley, è nata il 30 marzo 1995 a Camberley, in Surrey. I suoi genitori, Latha e Gunasekharan, si sono poi trasferiti con la famiglia a Beaconsfield. L’attrice ha potuto studiare recitazione alla prestigiosa Redroofs Theatre School nel Berkshire, frequentata in passato da star come Kate Winslet e Joanne Froggatt, prima di proseguire i suoi studi all’Arts Educational Theatre School di Londra.

Simone è cresciuta in una famiglia di accademici, tra dottori e ingegneri, ma si è sempre sentita più attratta dal mondo creativo.

In che film e serie ha recitato Simone Ashley

L’attrice ha all’attivo pochi ruoli cinematografici, potendo però contare su un’apparizione in Detective Pikachu. Nel settore televisivo Simone è stata invece più attiva con ruoli in show come Wolfblood, Guilt, Broadchurch, Strike, Doctors, Casualty e The Sister.

Il pubblico televisivo l’ha però conosciuta grazie alla parte di Olivia Hanan in Sex Education, un’altra delle produzioni originali di Netflix con cui sta ora collaborando grazie a Bridgerton.

Gli spettatori italiani, inoltre, hanno avuto modo di vederla in azione grazie a una puntata della serie L’ispettore Coliandro, Mortal Club, in cui ha avuto il ruolo di Veena.

Chi è Charithra Chandran?

La venticinquenne Charithra Chandran è nata il 17 gennaio 1997 in Scozia e i suoi genitori sono dei medici. La famiglia è poi ritornata in India quando la futura attrice aveva solo due anni, per poi tornare nel Regno Unito, e stabilirsi nella città di Oxford. Charithra ha studiato filosofia, politica ed economia al New College, partecipando a varie produzioni teatrali durante gli anni trascorsi all’università prima di decidere di entrare a far parte del National Youth Theatre. L’attrice ha poi lavorato part time al New Policy Institute, decidendo però di dedicarsi alla recitazione.

In che film e serie ha recitato Charithra Chandran

L’interprete di Edwina Sharma in Bridgerton ha avuto pochissime esperienze come attrice. Prima di recitare nello show Netflix ha recitato solo nella seconda stagione di Alex Rider, con il ruolo di Sabina Pleasance. Tra i suoi progetti anche il cortometraggio The Talents e Class S in cui è stata Cherry. In futuro apparirà nella webserie Pillow Talk, con la parte di Stella.

Ottenere la parte di Edwina ha causato anche dei problemi alla giovane attrice che ha rivelato la reazione negativa di alcuni amici, convinti che sia stata scelta solo per le sue origini etniche.

Chi sono le sorelle Sharma in Bridgerton

Edwina e Kate Sharma, nella seconda stagione, arrivano a Londra con la madre Lady Mary. La giovane Edwina attira immediatamente l’attenzione della regina Charlotte e della corte grazie inoltre al prezioso contributo di Lady Danbury. La sorella maggiore Kate, che è nata da una precedente relazione del marito di Mary, nasconde però le reali motivazioni per cui si sta occupando del tentativo della sorella di ottenere un buon matrimonio dopo che le Sharma hanno dovuto fare i contri con la morte del padre.

L’incontro con Anthony Bridgerton, determinato a conquistare Edwina, causerà non pochi problemi alla famiglia.

L’interprete di Edwina ha raccontato:

Penso che le Sharma siano realmente una famiglia interessante. Mi piace pensare che siano vicine alla prospettiva del pubblico, perché non sono molto abituate alla vita a Londra, agli accordi, e hanno le loro idee. Penso in particolare che Kate ed Edwina sia qualcosa di super unico perché possono contare solo su loro stesse e sono cresciute in isolamento.

Ashley ha aggiunto:

Ciò che rende speciale il loro rapporto è che nel corso della stagione un po’ si ribalta. Prima si vede Kate essere questa sorella incredibilmente protettiva, alle volte persino un po’ troppo, e ovviamente Edwina è il diamante. Dopo Kate impara molto di più da Edwina e penso che l’arco narrativo sia realmente interessante.

Vi sono piaciute le sorelle Sharma nella seconda stagione di Bridgerton? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.