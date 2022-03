è tornata con la stagione 2 su Netflix. Dopo Il Duca ed io, che può essere considerata una riproduzione quasi fedele del romanzo di Julia Quinn, Il Visconte che mi amava arriva come una sorpresa e non solo perché, come nel caso del bel Duca di Hastings, cambia le origini di uno dei protagonisti, trasformando Kate Sheffield in Kate Sharma, ma soprattutto per quanto della trama della serie viene cambiato rispetto al romanzo.

Qui di seguito le principali differenze che abbiamo colto:

Nel romanzo Anthony Bridgerton, che ha assistito alla tragica morte del padre, a causa della puntura di un’ape, come mostrato nella serie TV, è convinto che morirà giovane come lui e per questo è fermamente deciso a non innamorarsi, conscio del dolore che la sua prematura morte causerebbe nella sua compagna, proprio come ha visto accadere con la madre alla perdita dell’amato Edmund. Questa convinzione, nell’Anthony del romanzo sarà quasi ossessiva e lo porterà a combattere con ogni fibra del suo essere quell’istinto che lo porterebbe ad avvicinarsi a Kate. Kate, appassionata lettrice di cronache mondane, già dal suo primo incontro nel romanzo, sarà fortemente prevenuta nei confronti del visconte per l’abitudine di Lady Whistledown di descriverlo come un libertino, l’arroganza che il maggiore dei fratelli Bridgerton tenterà a dimostrare quando si incontreranno oltre al fatto che gli senta esplicitamente dire che non sposerà mai qualcuno che ama davvero, faranno il resto. Nella serie, a finire nelle acque del Serpentine, ad Hyde Park, a causa del turbolento Newton, non sarà solo Anthony, ma Edwina. Lui, da perfetto gentiluomo la seguirà per soccorrerla. L’incidente scatenerà anche la furia di Anthony contro Kate per non essere riuscita a controllare il suo cane. Durante una serata a casa Bridgerton, Kate cercherà un po’ di tranquillità entrando senza saperlo nello studio di Anthony, nel quale si rifugeranno anche Anthony e la sua amante, la cantante Maria Rosso. Kate, per non essere colta in un luogo in cui non dovrebbe trovarsi finirà per nascondersi sotto alla scrivania di lui e dal suo scomodo nascondiglio sentirà Anthony dire alla bella cantante: “L’unico motivo per abbandonare un’amante è trovare una moglie che si ama,” rendendo ancora più salda la convinzione di Kate che non sia degno di sposare la sorella. L’ennesima discussione che seguirà quando lui si accorgerà della sua presenza e congederà la sua amante, finirà con un inaspettato bacio. Invitata con la famiglia ad Aubrey Hall per il ballo di primavera dei Bridgerton, Kate, terrorizzata dai temporali, si rifugerà nella biblioteca, dove Anthony la troverà, tremante, accovacciata sotto un tavolo. Per la prima volta i due riusciranno a parlare senza litigare ed il visconte racconterà a Kate della morte del padre. Questo sarà un momento cruciale per i due, in cui il loro rapporto comincerà a cambiare. Uno dei cambiamenti più evidenti avverrà durante una fatidica passeggiata in giardino, in cui Kate verrà punta da un’ape sul decolté ed Anthony, colto dal panico, cercherà di succhiare il veleno. nel romanzo i due verranno però colti in questa posizione compromettente dalla madre di lui e da Lady Featherington il che li costringerà al matrimonio. Nonostante i tentativi di Anthony di evitare di innamorarsi di Kate, la loro unione si dimostrerà quasi ideale ed il visconte cercherà in tutti i modi di prendersi cura della moglie pur negando di amarla. In particolare, Anthony aiuterà Kate a superare il suo terrore per i temporali grazie all’aiuto della madre adottiva, che le racconterà come il suo trauma provenga dalla notte in cui, ancora bambina, ha assistito alla morte della madre biologica. Alla fine de Il Visconte che mi amava, consapevole di amare la moglie, Anthony andrà a cercarla per confessarle i suoi sentimenti ed assisterà impotente ad un altro incidente provocato da Newton in cui Kate rischierà la vita rimanendo imprigionata sotto una carrozza ribaltata. Fortunatamente Kate uscirà dall’incidente solo con una gamba rotta ed Anthony potrà professarle il proprio amore.

La seconda stagione di Bridgerton ha debuttato su Netflix venerdì 25 marzo.