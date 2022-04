ha svelato di avere delle idee interessanti per un potenzialedella serie, conclusasi nel 2021.

L’attore, intervistato da The Hollywood Reporter per promuovere la sua autobiografia, ha infatti raccontato che vorrebbe tornare sul set per raccontare una nuova avventura di “Sarge” Terry Jeffords, Jake Peralta (Andy Samberg), Rosa Diaz (Stephanie Beatriz), Amy Santiago (Melissa Fumero), Charles Boyle (Joe Lo Truglio), Hitchcock (Dirk Blocker), Scully (Joel McKinnon Miller), e Raymond Holt (Andre Braugher).

Crews ha dichiarato:

Sono decisamente ancora interessato al film tratto dalla serie. Penso potremmo realizzare un heist movie. Abbiamo sempre avuto il nostro episodio annuale di quel genere e penso sarebbe brillante, specialmente pensando alla collaborazione con Peacock e a tutte le cose grandiose che NBC può già fare. Penso che ogni membro del cast sarebbe disposto a realizzare un episodio di Brooklyn Nine-Nine della durata di un’ora e mezza, facciamo tre episodi tutti legati a un crimine e sarebbe fantastico.

L’attore ha aggiunto:

Amo, amo, amo, i miei colleghi del cast. Ho trascorso otto anni con questi ragazzi e sono realmente una famiglia. Mi mancano ogni giorno.

La serie di Michael Schur e Dan Goor ha proposto ogni anno un episodio in stile heist movie in cui si svolgeva anche una competizione tra agenti per scoprire chi era in grado di risolvere il caso.

