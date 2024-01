Da inizio mese, è disponibile su Netflix la prima stagione della serie The Brothers Sun (LEGGI LA RECENSIONE) storia di vendetta, famiglia e potere tra Taipei e Los Angeles. Nel cast è presente anche Sam Song Li, nei panni di Bruce, uno studente universitario che sogna di diventare un attore nonostante la madre lo spinge verso la carriera da medico. In una recente intervista con Deadline, il giovane attore visto in Better Call Saul e Non ho mai… ha parlato della sua esperienza sul set e del valore dello show per la sua comunità. Ecco i passaggi più importanti.

La serie presenta un cast quasi al 100% asiatico, e Li spera che possa essere un punto di partenza:

Questo significa molto per me e quanto sono fortunato? Penso a quanto sia fortunato a far parte di un cast interamente asiatico come uno dei miei primi personaggi regular in una serie. Questo show farà parte della storia del cinema asiatico-americano e sarà uno dei progetti che, si spera, ispirerà molti altri a continuare a far fiorire questo movimento di rappresentazione degli AAPI [Asian Pacific Americans] che sta avvenendo proprio ora. Considero questo periodo l’età d’oro di Hollywood per gli asiatici americani e voglio rendere omaggio a tutti i progetti asiatici americani che ci hanno preceduto, perché senza di loro non saremmo qui. Ma spero anche che questo ispiri altri registi e artisti asiatico-americani a perseguire i loro sogni, perché questa storia è una delle tante in cui ci si può cimentare. E [spero che ispiri le persone] a inseguire e perseguire davvero le cose che si desiderano, proprio come Bruce che voleva diventare un artista dell’improvvisazione. Sono davvero in sintonia con questo messaggio.

E spero che anche altri giovani asiatici americani lo recepiscano. E se c’è un consiglio che posso dare a un giovane asiatico-americano che sta pensando di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, sarebbe: questo è il momento giusto. Non c’è mai stato un momento migliore. Non abbiamo mai visto show come questo svilupparsi su piattaforme di streaming in TV. È una serie unica nel suo genere e sono molto fortunato a farne parte.