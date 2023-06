Bryan Cranston ha svelato che ha intenzione di concedersi una pausa dal lavoro nel 2026.

L’interprete di Walter White in Breaking Bad ha infatti rilasciato un’intervista al magazine GQ in cui parla dei suoi progetti per il futuro.

Tra tre anni l’attore vorrebbe concedersi un periodo durante il quale non pensare a eventuali lavori per il piccolo e grande schermo, dedicandosi totalmente alla propria famiglia dopo aver venduto la sua casa di produzione e la metà dell’azienda Dos Hombres, fondata in collaborazione con Aaron Paul.

Cranston ha spiegato:

Voglio ancora una volta cambiare il paradigma. Negli ultimi 24 anni mia moglie Robin ha dovuto condurre un’esistenza seguendomi. Lei è stata la mia accompagnatrice agli eventi, la moglie di una celebrità. Ha dovuto compiere dei cambiamenti e modificare la sua vita basandosi sulla mia. Ha avuto dei benefici, ma non siamo pari. Voglio equilibrare la situazione. Lo merita.

Bryan ha sottolineato che insieme alla moglie partirà con destinazione Europa, probabilmente in Francia, dove trascorreranno il tempo insieme agli amici, imparando a cucinare e la lingua locale, o occupandosi del proprio giardino. L’attore ha ribadito:

Voglio avere quell’esperienza. Voglio compiere delle gite quotidiane, avere il fuoco nel camino, bere vino con i nuovi amici e non leggere script. Non dirò: ‘Oh, leggerò e vedrò poi cosa fare’. No, è una pausa. Non voglio pensare al lavoro. Non accetterò telefonate.

Fonte: GQ