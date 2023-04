Bryan Cranston, durante l’evento Contenders TV, è tornato a parlare di Your Honor e della potenziale stagione 3 della serie.

L’attore ha spiegato quanto aveva dichiarato durante il podcast Armchair Expert condotto da Dax Shepard:

Il mio commento era che non sono certo del fatto che potrebbe esserci o ci sarà. Se ne sta parlando. Showtime ha indicato che c’è dell’interesse e siamo davvero orgogliosi nel sapere che ogni episodio della seconda stagione ha aumentato i propri spettatori rispetto alla settimana precedente.

L’attore ha aggiunto:

Se accadrà sarà fantastico, ma dovrebbe esserci un qualche motivo grandioso per continuare a espandere questo mondo.

La star di Breaking Bad ha spiegato:

Sarei davvero interessato a produrne ua terza stagione. Non so se ci reciterai, considerando che il mio personaggio è di nuovo in prigione.