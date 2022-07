The Walt Disney Company Asia Pacific e HYBE hanno annunciato un accordo globale di collaborazione sui contenuti che vedrà le due società impegnate a mostrare l’eccellenza creativa dell’industria musicale e dell’intrattenimento della Corea del Sud a livello mondiale. L’accordo prevede la distribuzione globale di cinque importanti titoli di HYBE, tra cui due serie esclusive con i BTS, le icone pop del ventunesimo secolo, che saranno lanciate sulle piattaforme streaming Disney.

“Siamo entusiasti di collaborare con HYBE per presentare sui nostri servizi di streaming globali, tra cui Disney+, contenuti originali realizzati insieme ad artisti con una proprietà intellettuale così forte”, ha dichiarato Jessica Kam-Engle, APAC Head of Content di The Walt Disney Company. “Questa collaborazione rappresenta la nostra più grande ambizione creativa: lavorare con creatori di contenuti iconici e con le star più importanti dell’area Asia-Pacific, affinché il loro talento possa essere apprezzato dal pubblico mainstream in varie modalità. Crediamo che questi nuovi titoli conquisteranno i consumatori di tutto il mondo e non vediamo l’ora di introdurre altri contenuti musicali sulla nostra piattaforma”.

“Questo sarà l’inizio di una collaborazione a lungo termine, in cui presenteremo al pubblico mondiale un’ampia gamma di contenuti HYBE per i fan che amano la nostra musica e i nostri artisti”, ha dichiarato Park Ji-won, CEO di HYBE. “The Walt Disney Company ha una lunga storia di franchising per la creazione e la promozione di artisti musicali, con i suoi brand e le sue piattaforme ineguagliabili”.

Di seguito tre dei progetti di HYBE in arrivo sulle piattaforme streaming Disney: