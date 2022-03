Il 10 marzo del 1997 andava in onda il primo episodio di: venticinque anni fa debuttava su The WB, che avrebbe ospitato le prime cinque stagioni, mentre le ultime due andarono in onda su UPN.

Nelle ultime ore i protagonisti della serie di Joss Whedon (interamente disponibile su Disney+) hanno celebrato sui social questa ricorrenza, a partire da Sarah Michelle Gellar, che ha scritto:

25 anni fa oggi ho avuto l’onore di presentare al mondo la mia versione di Buffy Anne Summers. È stata una strada in salita. Un rimpiazzo di metà stagione, su una nuova rete televisiva, basato su un film che non era stato assolutamente un successo. Ma poi siete arrivati voi, i fan. Avete creduto in noi. Avete permesso tutto questo. Siete la ragione per cui 25 anni dopo stiamo ancora celebrando. Quindi oggi celebriamo voi.

Nicholas Brendon:

Oggi è il grande giorno! 25 anni di Buffy! Arriveranno i grandi momenti. Buffy compie 25 anni oggi, e lo trovate in streaming su Hulu (in USA, ndr) se volete rivederlo. Avevo dei piani per l’anniversario, ma purtroppo la mia amica T ha perso il padre e il nonno ieri, quindi dovremo rinviare. Date un’occhiata a NickyBrendon.com, pubblicherò nuove date appena sarà possibile.

Charisma Carpenter:

25 anni fa, sembra impossibile! Grazie infinite ai fan di tutto il mondo che hanno tenuto la serie in vita sullo schermo, nelle chat, sui social media, attraverso i podcast e nei programmi scolastici… è davvero notevole. Buffy ha avuto un ruolo fondamentale nella mia vita, come lo hanno avuto il cast e la troupe. Una troupe che ha lavorato instancabilmente e ha dato tutta se stessa creativamente, sacrificando momenti con le loro famiglie, compleanni, lauree e funerali per esserci. Quindi vedere che questa serie è ancora così amata e passata attraverso le generazioni significa davvero tanto. È importante sapere di aver fatto parte di qualcosa di speciale che vive tuttora. Speriamo per sempre, grazie! Felice anniversario di Buffy a tutti quelli che festeggeranno, sono davvero grata.

David Boreanaz:

Un Angelo è nato 25 anni fa, anche se aveva 245 anni. Celebriamo i 25 anni e diciamo grazie a tutti i fan!

Michelle Trachtenberg:

Buon venticinquesimo anniversario, sorellona, della premiere di Buffy l’ammazzavampiri. Ci conosciamo da quasi 30 anni. Mi hai dato questa maglietta da indossare per consegnarti un premio. Per essere cazzuta. Lo sei ancora. E sono ancora la più alta!

James Marsters:

Sono 25 anni che continuiamo a chiederci WWBF: Cosa avrebbe fatto Buffy?

