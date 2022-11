Le dichiarazioni di Candace Cameron Bure sui contenuti dei film prodotti dal network Great American Family stanno continuando a suscitare commenti e critiche e ora nel dibattito sono intervenuti anche la giovane star Jojo Siwa e l’associazione GLAAD.

Jojo ha scritto onlinr:

Onestamente, non riesco a credere che dopo tutto quello che è accaduto alcuni mesi fa, non solo abbia creato un film con l’intenzione di escludere LGBTQIA+, ma poi ne avrebbe anche parlato con la stampa. Tutto questo è maleducato e fa soffrire un’intera comunità di persone.

Il suo messaggio è stato apprezzato anche da Jodie Sweetin, collega di Candace in Le amiche di mamma, che ha scritto inoltre “Sai che ti voglio bene”.

Siwa, alcuni mesi fa, aveva dichiarato che Candace era stata la celebrità più maleducata che avesse mai incontrato: a 11 anni la ragazza aveva incontrato l’attrice sul red carpet della serie targata Netflix, chiedendole di fare una foto insieme. Bure avrebbe rifiutato, ma poi si era fermata a fare foto con altre persone. La situazione sembra sia stata successivamente chiarita e Jojo aveva spiegato che si era resa conto solo successivamente quanto sfilare su un red carpet possa essere un’esperienza stressante.

Sarah Kate Ellis, presidente di GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) ha invece rilasciato un comunicato in cui invita al dialogo, sottolineando:

Usare la tradizione per mascherare l’esclusione è irresponsabile e offensivo. Vorrei avere una conversazione con Bure su mia moglie, sui nostri figli e sulle tradizioni della nostra famiglia. Bure non è in sintonia con la maggioranza sempre crescente delle persone credenti, tra cui le persone LGBTQ che credono, che sanno che le coppie LGBTQ e le loro famiglie meritano amore e visibilità.