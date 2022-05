Nella miniserie, con star Jessica Biel, appare a sorpresa ancheIl marito dell’attrice è infatti un membro del cast in occasione del quarto e del quinto episodio.

Justin interpreta Steve “Diffy” Deffibaugh, uno degli agenti che indagano sul crimine compiuto. Timberlake ha così realizzato varie scene con la protagonista interpretata da sua moglie, situazione che ha permesso ai due coniugi di recitare insieme per la prima volta. Jessica, ospite del talk show Jimmy Kimmel Live, aveva cercato di non rivelare la sorpresa rispondendo a una domanda su una possibile collaborazione sul set con il marito dichiarando solo “Vogliamo interpretare due avversari”.

Ecco un momento dell’episodio in cui appare Justin Timberlake:



Che ne pensate della presenza di Justin Timberlake nel cast di Candy? Lasciate un commento!

La storia raccontata nella minisiere, ispirata a fatti realmente accaduti, è ambientata negli anni ’80 in Texas, dove Candy Montgomery (Jessica Biel) sembra avere una vita perfetta con un amorevole marito, una figlia e un figlio, una bella nuova casa. La donna nasconde però un lato oscuro e uccide la sua amica Betty (Melanie Lynskey), con cui frequenta regolarmente la chiesa locale, con un’ascia.

Oltre a Jessica Biel, nel cast degli episodi ci sono anche Timothy Simons (Veep), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Pablo Schreiber (Halo) e Raúl Esparza (Dopesick).

Il pilot è stato scritto da Robin Veith (Mad Men, The Act), mentre Nick Antosca è coinvolto come produttore in collaborazione con Alex Hedlund, Jessica Biel e Michelle Purple. Il primo episodio è stato diretto da Michael Uppendahl.

Fonte: TVLine