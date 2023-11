Martin Scorsese e Steven Spielberg sono al lavoro, per la prima volta, su un progetto televisivo insieme: si tratta di una serie tv basata su Cape Fear – Il promontorio della paura, film diretto da Scorsese nel 1991 e remake del film del 1962 basato su un romanzo del 1957.

La serie è in sviluppo presso UCP, una divisione della Universal, e Amblin Television. Alla produzione esecutiva ci saranno Spielberg, Scorsese e Nick Antosca, creatore della serie e anche showrunner. Questo il taglio di questa nuova versione della storia, orientata verso il true crime:

Arrivano i guai per una coppia di procuratori sposati, quando un famigerato killer proveniente dal loro passato viene rilasciato dopo anni passati in carcere. Un thriller intenso e contemporaneo che esamina l’ossessione dell’America per il true crime nel ventunesimo secolo.