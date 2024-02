The Mandalorian

La causa della morte dell’attore Carl Weathers, la star di Rocky che ha perso la vita a 76 anni, è stata svelata. Nel certificato di morte, ottenuto da The Blast, è infatti riportarto che la star del piccolo e grande schermo soffriva di una malattia cardiovascolare aterosclerotica.

Weathers è morto alle 12.18 di mattina del 2 febbraio nella sua casa a Venice, California, e il medico legale ha riportato che il decesso è avvenuto per “cause naturali”, avendo sofferto di problemi cardiaci da alcuni anni.

La famiglia aveva già annunciato in precedenza che Carl era “morto in modo pacifico durante il sonno”, sottolineando poi che aveva vissuto una vita straordinaria e aveva contribuito in modo significativo al mondo dello sport, del cinema, della televisione e delle arti.

Dave Filoni aveva recentemente parlato della morte dell’attore, che aveva diretto in occasione della serie The Mandalorian con il ruolo di Greef Karga, dichiarando:

Era il migliore, non so come descriverlo. Semplicemente il fatto che ho potuto incontrarlo, conoscerlo… Era una delle prime persone che ho diretto e lui era un regista così eccezionale… Ed era grandioso davanti e dietro la telecamera. Potete trovare tutte le notizie e le curiosità su The Mandalorian nella nostra scheda. Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline