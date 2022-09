Carla Gugino sarà la protagonista della nuova serie The Girls On The Bus, prodotta per HBO Max.

L’attrice si unirà al cast composto già da Melissa Benoist, Natasha Behnam e Christina Elmore. Il progetto viene descritto come un dramma politico che racconta quello che accade a Sadie McCarthy (Benoist), una giornalista che ama il libro Boys on the Bus di Tim Crouse e ha rinunciato a tutti i progetti della sua vita per tentare di poter seguire la campagna presidenziale. Sadie si ritrova a formare un legame con tre concorrenti, Grace (Gugino), Lola (Behnam) e Kimberlyn (Elmore). Nonostante le loro differenze, le donne diventano una famiglia mentre assistono in prima fila a una delle più grandi soap opera: la battaglia per la Casa Bianca.

Carla Gugino avrà il ruolo di Grace Gordon Greene, un’esperta reporter e amica e mentore di Sadie, conosciuta anche come la Regina dello Scoop.

A scrivere la sceneggiatua saranno Amy Chozick e Julie Plec, ispirandosi a un capitolo del libro Chasing Hillary.

Benoist farà parte del team dei produttori, mentre tra gli showrunner ci saranno Rina Mimoun, Berlanti e Sarah Schechter.

Fonte: Deadline