Il fantasmapotrebbe tornare presto sugli schermi, questa volta televisivi, con unain fase di sviluppo per Peacock.Il progetto racconterà le origini del personaggio esplorando con la storia del protagonista cosa significhi essere vivo.

Kai Yu Wu (The Ghost Bride) si occuperà della sceneggiatura e delle produzione della serie ambientata al liceo. La storia prenderà il via quando una nuova famiglia arriva nella piccola cittadina di Eternal Falls, ritrovandosi coinvolto in un mistero che fa emergere segreti oscuri che sono stati seppelliti per oltre 100 anni.

Il fantasma Casper ha debuttato in alcuni film animati prodotti tra il 1945 e il 1959, quando il personaggio è stato acquistato da Harvey Comics che ha quindi pubblicato i fumetti fin dal 1952.

Il personaggio è stato poi al centro di fumetti, serie animate e il film del 1995 con star Christina Ricci, Bill Pulmman e Malachi Pearson che aveva dato voce al fantasma. Nel lungometraggio si univano riprese live-action ed effetti speciali, permettendo così di dare vita a un’amicizia sovrannaturale che ha conquistato il cuore degli spettatori.

Fonte: Deadline