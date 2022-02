Peacock: come funziona, come accedere ai contenuti

è arrivato finalmente in Italia: il brand della NBCUniversal, che negli Stati Uniti si esprime attraverso una piattaforma streaming, ha fatto il suo debutto nel nostro paese all’interno dell’offerta di Sky e NOW (in streaming) con un catalogo di serie, programmi e film, alcuni dei quali originali. Primo tra tutti,, il revival a tinte drama di Willy, il principe di Bel-Air, che fa il suo debutto in contemporanea con gli Stati Uniti con i primi tre episodi sottotitolati in italiano e un episodio nuovo a settimana.

Per i clienti Sky, basta aprire la schermata principale e apparirà in evidenza la sezione Peacock.

Discorso diverso per Now: accedendo all’app (noi lo abbiamo fatto da Apple TV), al momento c’è un’area intitolata “Il meglio di Peacock” che racchiude 15 serie tv. Scendendo invece in fondo alla piattaforma si trova un’area intitolata Entertainment (mostra tutto) in fondo alla quale, nella sezione Canali, si trova il brand Peacock, con 72 tra film, serie tv e programmi.

Ci sono delle strane divergenze tra le disponibilità (per esempio di 30 Rock ci sono le stagioni 6 e 7). Ci aspettiamo quindi aggiornamenti e integrazioni al catalogo nei prossimi giorni e settimane.

Sappiamo inoltre che Peacock continuerà ad arricchirsi con i migliori contenuti targati NBCUniversal e non solo, compresi numerosi titoli di successo disponibili ora o in arrivo nei prossimi mesi, come ad esempio gli original The Girl in the Woods – La porta del terrore, MacGruber – Eroe improbabile, Joe vs Carole, The Resort.

Sul fronte della risoluzione, segnaliamo che per il momento non sono disponibili titoli in 4K.

Serie TV originali

Girls5eva – la rivincita delle pop star (1 stagione, 8 episodi da 30 minuti) – originale Peacock in onda nel 2021

Punky Brewster (1 stagione, 10 episodi da 30 minuti) – originale Peacock in onda nel 2021, revival

Be-Air (1 stagione, primi 3 episodi da 1 ora) – originale Peacock in onda nel 2022, revival

Rutherford Falls – Amici per la vita (1 stagione, 10 episodi da 30 minuti), – sitcom originale Peacock in onda nel 2021

Bayside School (2 stagioni da 10 episodi da 30 minuti) – originale Peacock in onda nel 2021 e 2022

Five Bedrooms (2 stagioni da 8 episodi da 45 minuti) – serie australiana uscita poi come originale Peacock nel 2020

Duncanville (stagione 1, 11 episodi da 25 minuti) – serie animata Fox in onda in Italia su Peacock

Serie tv di catalogo

Mr. Robot (4 stagioni, episodi da 1 ora)

High School Team – Friday Night Lights (5 stagioni, episodi da 45 minuti)

Parks & Recreation (7 stagioni, episodi da 22 minuti)

Will & Grace – revival (3 stagioni, episodi da 22 minuti)

30 Rock (stagione 7, 13 episodi da 24 minuti)

Bates Motel (5 stagioni, episodi da 50 minuti)

The Office USA (9 stagioni, episodi da 20 minuti)

Grimm (6 stagioni, episodi da 45 minuti)

The Mindy Project (6 stagioni, episodi da 25 minuti)

Superstore (6 stagioni, episodi da 25 minuti)

Difficult People (3 stagioni, episodi da 26 minuti)

Colombo (stagioni 8-13)

The Bold Type (stagioni 1-2, episodi da 48 minuti)

A.P. Bio (stagione 1, episodi da 25 minuti)

Dr. House (8 stagioni, episodi da 45 minuti)

Law & Order: Special Victims Unit (22 stagioni, episodi da 44 minuti)

Programmi TV

Al passo con i Kardashian (stagioni 15-20, episodi da 45 minuti)

The Real Housewives of NYC (stagione 11, episodi da 45 minuti)

The Real Housewives of Beverly Hills (stagioni 10-11, episodi da 45 minuti)

Sotto coperta: Mediterraneo (6 stagioni, episodi da 45 minuti)

The Disappearence of Phoenix Coldon (episodi 1-5)

The Disappearence of Susan Cox Powell (episodi 3-6, episodi da 45 minuti)

The Disappearence of the Milbrook Twins (episodio 1)

Film