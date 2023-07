Netflix ha pubblicato il nuovo poster di Castlevania Nocturne, svelandone la data d’uscita e anticipando un trailer in uscita oggi.

Lo show debutterà il prossimo 28 settembre, in esclusiva su Netflix.

Il protagonista della nuova serie animata sarà infatti il discendendete di Sypha e Trevor, al centro della sere originale. Nello spinoff, ambientato in Francia durante la Rivoluzione francese del 1792, apparirà anche Maria Renard. I due personaggi sono al centro del gioco Castlevania: Rondo of Blood e sono apparsi anche in altri tasselli del franchise come Castlevania: Symphony of the Night.

Nel team al lavoro sullo spinoff ci sono Kevin Kolde, il regista Sam Deats, e l’assistente alla regia Adam Deats.

La serie di Castlevania si è conclusa dopo quattro stagioni scritte e prodotte da Warren Ellis. Negli episodi si raccontava la storia di un cacciatore di vampiri chhe cercava di sconfiggere Dracula.

