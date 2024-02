Colin O’Donoghue ha interpretato Uncino nella serie C’era una volta e, intervistato da Collider, ha ammesso che sarebbe felice di recitare in un revival della serie.

Le fiabe non saranno mai fuori moda. Non lo sono state per centinaia di anni e non penso lo saranno presto. Inoltre non ci sono altre serie come quella in onda attualmente. Ci sono tanti show davvero incredibili, ma niente come quello che portava le famiglie a essere entusiaste all’idea di sedersi davanti alla tv la domenica sera e guardarla insieme, trascorrendo del tempo insieme e parlandone. La comunità di persone che si è formata grazie a C’era una volta è semplicemente incredibile, come una famiglia.