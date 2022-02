, dopo il successo di, tornerà in tv con un ruolo in, il progetto targato Hulu. L’attore avrà la parte ricorrente di, il padre di(Tom Ellis).

Il personaggio affidato a Dance viene descritto come uno stimato scienziato e inventore la cui ombra incombe su tutta la storia, portando con sé l’enorme peso delle strutture patriarcali, dell’impero e del dovere. Wilde è un uomo che lotta per concedersi il permesso di amare nel modo in cui deve, mentre fa i conti con i suoi fallimenti come padre. James cercherà di trovare un modo per affrontare questi eventi senza distruggere se stesso e tutto quello che gli è importante.

Il progetto Washington Black è composto da nove episodi tratti dall’omonimo romanzo scritto da Esi Edugyan. La storia è ambientata nel diciannovesimo secolo e ha come protagonista Washington “Wash” Black (Ernest Kingsley Jr), mentre fugge da una piantagione di zucchero nelle Barbados dopo una che una sconvolgente morte minaccia di stravolgerli la vita. Il giovane diventa il protetto di Medwin Harris (Sterling K. Brown), un rifugiato proveniente dalla Nova Scotia che ha in pratica il ruolo di sindaco di Black Halifax. Mentre cerca di allontanarsi dal suo passato e da chi gli dà la caccia, il ragazzo incontra poi Tanna (Lola Evans), una giovane britannica benestante che viene scambiata per una ragazza bianca, nonostante le origini della madre, e in fuga da Londra con il padre. L’uomo vorrebbe che la figlia si sposasse con un mercante bianco per proteggerla, ma lei si innamora di Wash e inizia a chiedersi come potrebbe essere la vita accanto a lui.

Nel cast delle puntate ci sono anche Eddie Karanja, Edward Bluemel, Sharon Duncan-Brewster, Rupert Graves e Shaunette Renée Wilson.

Selwyn Seyfu Hinds sarà showrunner della serie, mentre la sceneggiatura è firmata da Jennifer Johnson e la regia è stata affidata a Wanuri Kahiu e Mo Marable.

Fonte: Variety