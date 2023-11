I fan di Riverdale avranno presto l’opportunità di vedere Charles Melton nel nuovo film May December (ora in alcune sale negli Stati Uniti e in arrivo su Netflix in tutto il mondo il 1° dicembre). Nella pellicola, l’attore interpreta il ruolo del marito represso di lunga data di una donna con cui ha avuto una relazione sin dall’età di 13 anni, quando lei aveva quasi trent’anni. Nel film recita accanto a due due premi Oscar come Julianne Moore, che interpreta la moglie Gracie, e Natalie Portman. Melton si affaccia così ufficialmente alla stagione dei premi sebbene sia conosciuto prevalentemente per aver interpretato ruoli in progetti adolescenziali come Riverdale e Il sole è anche una stella.

Durante una lunga intervista su Vanity Fair, che potete leggere integralmente qui, Charles ha parlato di fama e soprattutto della sua esperienza in Riverdale:

È una bellissima domanda. Sono così grato per Riverdale, ovviamente ha cambiato la mia vita. Prima di ottenere quel ruolo, facevo il dog walking, lavoravo in un ristorante cinese, prima di iniziare a lavorare 10 mesi all’anno per i successivi sette anni. Ho imparato molto da quella serie. Il fatto che abbiamo girato così tanti episodi in poco tempo, dove ogni minuto contava per 10 mesi, e lavorare con oltre 100 registi, mi ha davvero aiutato quando sono arrivato a lavorare quei 23 giorni su May December. Prima di ottenere il ruolo in Riverdale, sognavo un’opportunità del genere ed è arrivata. Tuttavia, credo che il desiderio di ampliare i propri orizzonti professionali e l’evoluzione del proprio lavoro siano elementi straordinari. Non credo che potrei essere qui a parlare con te ora se non fosse per molte esperienze nella mia vita, specialmente Riverdale, che ha effettivamente contribuito a modellare il mio approccio al lavoro, sia professionalmente che personalmente. Capisco che alcune persone possano sentirsi stanche di fare la stessa cosa per così tanto tempo, ma mi chiedo, Charles, cosa facevi prima? [Ride]. Molte persone uscite da Riverdale sono incredibilmente talentuose. Non è solo ciò che gli altri pensano delle nostre capacità; è anche la fiducia in se stessi che permette di realizzare le proprie potenzialità. Quando si presenta un’opportunità, è importante essere pronti a coglierla, senza limitarsi a una singola scatola.

Che cosa ne pensate delle dichiarazioni di Charles Melton? Ditecelo nei commenti.