Nell’episodio finale della serie Riverdale si svela che i quattro protagonisti Archie, Jughead, Veronica e Betty sono in una relazione poliamorosa.

Le due ragazze vengono mostrate mentre si baciano, a differenza dei protagonisti maschili.

Lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa ha ora spiegato questa scelta:

Non abbiamo girato una scena in cui KJ Apa e Cole Sprouse si baciano. Non avevamo gettato nemmeno il più piccolo seme di una storia d’amore tra Archie e Jughead. Non c’era nemmeno un piccolo accenno a quella possibilità… Non l’avevamo realmente esplorato o ipotizzato, a differenza di tutte le altre possibili coppie.