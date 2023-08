Sarah Schechter ha commentato alcuni dei momenti più folli portati sugli schermi durante le sette stagioni di Riverdale.

Rispondendo alle domande di Variety, la produttrice ha parlato del finto fratello di Betty nella seconda stagione dichiarando:

Quello è stato davvero memorabile! Ed è avvenuto piuttosto presto nella storia, non era nemmeno così folle! Era semplicemente come una tradizionale mossa da soap opera. I Cooper hanno affrontato molte cose.

Sarah ha poi parlato della terza stagione ammettendo:

Sono riuscita totalmente a seguire la storia del Re Gargoyle! Non ho avuto problemi con quello. Sulla lotta tra Archie e l’orso… Era più o meno quando è uscito The Revenant al cinema. Gli orsi sono degli ottimi strumenti narrativi. Ma sì, penso che fosse una sorpresa, prevalentemente per KJ.

Schechter, sull’argomento ha aggiunto:

Vorrei potessi parlare al cast! La gioia e l’immenso privilegio nel realizzare uno show per sette anni è stato veder crescere il cast. Penso tutti lo abbiano affrontato in modo diverso. Penso che nella stagione 2, Cole pensasse: ‘Ma perché?’. Arrivati alla sesta tutti reagivano: ‘Sì, OK!’. Tutti erano a bordo. Anche Camila, a un certo punto metre le stavo dicendo qualcosa, ha semplicemente alzato le spalle come per dire: ‘Sì, è Riverdale!’.

La produttrice non ricorda invece come sia nata l’idea di far provare a fuggire Edgar, interpretato da Chad Michael Murray, a bordo di un razzo fatto in casa, mentre non ha voluto commentare il momento in cui Tabitha, diventata un angelo, prova a fermare l’omicidio di Martin Luther King Jr.

Tra le idee che Sarah ha invece molto amato, nonostante la reazione degli spettatori, c’è quella che ci fosse un nightclub sotto Pops;

Ci siamo tutti abituati, ma quando è emersa per la prima volta quell’idea, era davvero qualcosa di grande! Era come avere il Peach Pit After Dark sotto il Peach Pit. E voglio ricordare che nel pilot Archie aveva persino una relazione con la sua insegnante.

Schechter ha poi aggiunto che adora Madelaine Petsch, che considera un’attrice e una persona grandiosa, e Cheryl ha avuto molti momenti “folli” durante gli episodi:

Ha avuto un’intera stagione in cui stava parlando con Jason che era morto! e la mafia dello sciroppo d’acero! Le è accaduto davvero molto.

L’unico rimpiando di Sarah è legato alla terribile perdita di Luke Perry:

Lui era il cuore e l’anima in molti modi ed era una figura paterna per tutti, specialmente per KJ. Il mio unico rimpianto è che non sia qui. Sapeva dall’inizio di cosa si trattava ed è stato entusiasta fin dalle prime battute. Quella è l’unica cosa che vorrei fosse diversa.

La produttrice ha infine ricordato che Roberto Aguirre-Sacasa ama dare spazio alla creatività e ai momenti folli, ma ha sottolineato:

Siamo stati così fortunati nell’avere un gruppo così incredibile di attori che possono fare letteralmente di tutti. Alle volte le persone dicono ‘letteralmente’, ma non è così sul serio, ma nel nostro caso lo è. Qualsiasi cosa si possa immaginare l’hanno fatta, e l’hanno fatta con grazie e stile.

Sarah Schecter ha concluso che è particolarmente orgogliosa di Riverdale perché la serie è riuscita a essere emozionante:

Ti dice qualcosa sul crescere e sulle tue origini e sulla tua identità. Penso che il finale sia riuscito davvero a chiudersi con bravura: è stato serio e vulnerabile. Penso fosse profondo per quanto riguarda la vita.

Che ne pensate dei momenti più folli di Riverdale?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Variety