Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La serie Riverdale si è conclusa dopo 7 stagioni, ecco quanto accaduto nell’episodio finale andato in onda su The CW nella serata di ieri.

Non proseguite, ovviamente, se non volete anticipazioni su quanto viene raccontato nella puntata intitolata Goodbye, Riverdale.

La storia riprende nel presente con Betty, che ora ha 86 anni ed è interpretata da Michele Scarabelli. La donna legge i necrologi e vede il nome di Jughead, ricordandolo con affetto parlando con la nipote Alice. Betty ha già perso molti amici e vuole ritornare per l’ultima volta a Riverdale, addormentandosi poi leggendo l’annuario scolastico.

Betty si risveglia e trova Jughead, ma in versione giovane, ai piedi del suo letto. Il suo amico è infatti un angelo e le offre la possibilità di riportarla nel passato. Betty sceglie così la giornata in cui, durante l’ultimo anno del liceo, hanno ricevuto l’annuario scolastico. Quando la donna attraversa una porta presente nel muro ritorna subito giovane e si trova nella camera da letto che aveva da ragazza. Dalla finestra vede Archie, impegnato a dire alla madre Mary che lavorerà in alcuni cantieri durante l’estate, assicurandole che non si dimenticherà di Riverdale. Jughead racconta poi a Betty che anni dopo Mary incontra una donna in un negozio di vestiti e le due andranno a vivere insieme.

Betty va quindi al piano inferiore della casa, dove incontra la madre Alice e la sorella Polly. Alice ha divorziato da Hal e ha iniziato a lavorare come assistente di volo. Jughead racconta quindi che sposerà un uomo incontrato durante un volo e la coppia farà molti viaggi intorno al mondo. Polly, dopo aver avuto i gemelli, non è più tornata nel mondo del burlesque.

Betty va a scuola, dove Toni sta leggendo una poesia di Langston Hughes sui sogni, e incontra Fangs che le firma l’annuario. Jughead spiega che durante il tour bus iniziato dopo il successo del suo singolo, Fangs avrà un incidente in viaggio mentre stava andando alle Rocky Mountains e morirà. Midge, con cui si era sposato, e sua figlia vivranno senza problemi economici grazie ai guadagni ottenuti dalle canzoni di Fangs.

Kevin chiede a Betty di pranzare con lui e Clay e le racconta che si trasferiranno a New York per frequentare l’università. Nel futuro Clay diventerà quindi un professore alla Columbia, mentre Kevin fonderà una compagnia teatrale off Broadway. I due invecchieranno insieme e moriranno a poche settimane di distanza: Kevin a 82 anni nel sonno e Clay su una panchina a Central Park, dove stava dando da mangiare ai piccioni.

Betty racconta poi a Reggie che, dopo aver visto il futuro, lei, Archie, Jughead e Veronica hanno deciso di non prendere una scelta e si sono frequentati a turno per tutto l’ultimo anno scolastico.

Reggie, invece, finirà per allenare la squadra di basket del liceo dopo aver giocato anche per i Lakers. Il giovane ha inoltre avuto due figli che ora gestiscono Mantle Motors. Reggie viene poi sepolto a Duck Creek.

Veronica racconta a Betty che si trasferirà a Los Angeles per provare a diventare una produttrice cinematografica. Jughead anticipa che ci riuscirà, vincerà due Oscar e sarà seppellita dopo la morte al cimitero Hollywood Forever.

Cheryl e Toni invitano quindi la gang a una mostra dei quadri di Cheryl che, in futuro, diventerà un’artista famosa e continuerà a vivere insieme alla fidanzata. Le due vivranno a Oakland Hills e avranno un figlio, Dale.

Julian Blossom muore in Vietnam all’età di 28 anni, mentre Nana Rose si ‘reincarnerà più volte’.

Il preside Weatherbee e Miss Thornton si sposeranno, mentre Tom Keller e Frank Andrews saranno amanti e verranno uccisi da un criminale.

A casa di Cheryl, Archie legge una poesia che ha scritto per i suoi amici e con cui ironizza sui momenti più sciocchi vissuti insieme. Il giovane trascorre qualche momento da solo con Betty e le confessa che ha sempre pensato sarebbero diventati una coppia fissa.

Archie si trasferisce invece in California, dove incontrerà una ragazza dolce e determinata che lo farà ridere e con cui formerà una meravigliosa famiglia. Il protagonista, inoltre, continuerà a scrivere poesie e quando morirà chiederà di essere sepolto a Riverdale, vicino al padre.

Betty fa quindi visita alla tomba di Pop Tate, morto durante l’ultimo anno del liceo.

Jughead, invece, ha fondato una sua rivista, ovvero Jughead’s Madhouse, che diventa incredibilmente popolare.

Betty firma un libro che diventa un bestseller e, a sua volta, fonda una rivista intitolata She Says, diventando un’icona femminista.

Betty e Jughead non si sono sposati e la giovane, diventata adulta, adotterà una bambina chiamata Carla, diventando nonna.

Nel presente la nipote di Betty la accompagna in macchina a Riverdale, ma la donna muore in pace prima di arrivare da Pop’s.

La serie la mostra così di nuovo giovane, dove entra nel locale e incontra di nuovo i suoi amici, sedendosi accanto ad Archie, Jughead e Veronica per bere un milkshake.

Nella penultima puntata si era invece scoperto che Hermione e Hiram Lodge sono diventati star di Hollywood e stavano divorziando a causa dei tradimenti dell’uomo.

Penelope e Clifford Blossom erano stati arrestati per essere delle spie russe, Josie McCoy è una star del cinema, ed Ethel Muggs ha lasciato Riverdale con Ben Button con destinazione Hollywood, dove ha ottenuto un lavoro.

I fan non hanno poi scoperto il destino di F.P. Jones e Jellybean Jones, di Moose Mason, di Evelyn Evernever, Sierra McCoy, Dilton Doiley, Geraldine Grundy, Hermosa Lodge, e Alexandra Cabot.

Fonte: ComicBook