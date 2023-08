Le star della serie Riverdale, in un’intervista rilasciata a Vulture, hanno ricordato Luke Perry, interprete di Fred Andrews, morto nel marzo 2019.

Medalaine Petsch, che ha la parte di Cheryl Blossom, ha ricordato:

Ho avuto una lunga conversazione con Luke Perry su questo argomento al Comic-Con, visto che aveva recitato in Beverly Hills, 90210. Gli ho chiesto ‘Come sarà questa esperienza?’. E ha risposto: ‘Non sarà affatto come l’hai immaginata, ma ti prometto che sarà l’ultima del suo genere’. Luke era un oracolo per me e per molte persone nella serie. Specialmente nel guidarci durante quei primi due anni di caos e confusione, durante l’ascesa verso il successo. Penso sia un enorme motivo per cui lo show è arrivato a questo livello.