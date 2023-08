Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Riverdale sta per concludersi e il penultimo episodio della stagione 7 ha affrontato la questione legata alle diverse linee temporali in cui si svolge la storia di Archie e dei suoi amici, ritrovatosi negli anni ’50 dopo la fine delle puntate precedenti. All’inizio del nuovo capitolo solo Jughead sapeva la verità, ma Tabitha ha poi cancellato i suoi ricordi.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sulla puntata intitolata The Golden Age of Television.

Nella puntata Jughead trova Tabitha mentre lo sta aspettando a casa e gli rivela di venire da un’altra dimensione temporale, essendo Angel Tabitha del futuro, mostrandogli poi una televisione a colori dove stanno venendo trasmesse tutte le sei stagioni di Riverdale. Lo scopo è quello di far ricordare al personaggio di Cole Sprouse quanto accaduto e, una volta che il giovane ha di nuovo i suoi ricordi, gli racconta che hanno compiuto dei passi in avanti per quanto riguarda la possibilità di risolvere il problema in cui si trovano. Gli sforzi compiuti da tutti i protagonisti negli anni ’50, nel campo dei progressi sociali e la giustizia, hanno gettato le basi per compiere un percorso meraviglioso e bisogna quindi intrecciare le diverse linee temporali con quella in cui sono attualmente per stabilizzare e rafforzare il loro mondo. Nel farlo, tuttavia, non potrà riportare tutti nel presente e dovranno quindi rimanere negli anni ’50, pur potendo far vedere ai protagonisti quanto vissuto in precedenza in quello che ora è per loro il futuro. Archie accetta quindi l’offerta e il suo esempio viene seguito da tutti tranne Kevin, che non vuole vedere un mondo senza Clay. Veronica chiede invece di poter mantenere solo i bei ricordi, richiesta accettata da Tabitha. Jughead e Betty preferiscono però mantenere ogni esperienza vissuta.

I fan dovranno quindi attendere una settimana per scoprire cosa accadrà nell’epilogo della serie dopo la svolta avvenuta nella storia.

Che ne pensate del modo in cui la stagione 7 di Riverdale ha affrontato il problema delle diverse linee temporali?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

