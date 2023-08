Il cast di Riverdale, parlando delle esperienze vissute durante la realizzazione della serie, non ha nascosto le difficoltà legate ai tanti commenti ricevuti online.

Lili Reinhart, interprete di Betty, ha dichiarato a Vulture:

Penso sia importante sottolineare che il nostro show è stato preso molto in giro. Le persone vedevano delle clip estratte dal loro contesto e dicevano: ‘Cosa? Pensavo parlasse di teenager’. E anche noi lo pensavamo, nella prima stagione.

L’attrice ha aggiunto:

Non è stato realmente facile sentirsi l’oggetto di una presa in giro. Vogliamo tutti essere attori, proviamo passione per quello che facciamo. Quindi, quando l’assurdità del nostro show è diventata un oggetto di discussione, è stato difficile.