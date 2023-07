La stagione finale di Riverdale sta per giungere al suo epilogo sugli schermi di The CW e Madelaine Petsch ha voluto rassicurare i fan sul futuro di Cheryl.

L’attrice, intervistata dal magazine Us, ha dichairato:

Per me si tratta maggiormente di dire addio a queste persone che hanno realizzato lo show e usato il loro amore per realizzarlo. Quindi è stato piuttosto difficile. Ma so che era arrivato il momento di mettere via il rossetto rosso e dire addio a Cheryl.