The CW

La serie Riverdale si concluderà con la settima stagione e Madchen Amick ha svelato che il finale sarà legato a diverse dimensioni temporali.

Gli ultimi episodi dello show tratto dai fumetti di Archie sono stati ambientati negli anni ’50 e i fan si sono chiesti a lungo se, prima di dire addio agli spettatori, la storia dei protagonisti ritornerà nel presente.

Madchen, in un’intervista rilasciata a TVLine, ha ora anticipato che la serie non uscirà dagli anni ’50, aggiungendo poi un interessante spoiler:

Vedrete i personaggi in diverse… Dimensioni che permetteranno di concludere molte delle parti della storia che non sono legate agli anni Cinquanta.

In precedenza lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa aveva spiegato i motivi per cui si era tornati nel passato ricordando come sia un periodo storico da sempre associato al fumetto originale e durante il quale “è nata l’idea moderna del teenager”.

Che ne pensate del fatto che la serie Riverdale possa dare spazio a diverse dimensioni temporali nel finale della serie?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TVLine