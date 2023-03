Lo showrunner di Riverdale ha spiegato perché la stagione 7, l’ultima, è ambientata negli anni ’50.

La serie riprenderà la narrazione infatti dopo che il gruppo è sopravvissuto alla Cometa di Bailey, ritrovandosi però negli anni ’50.

Roberto Aguirre-Sacasa ha sottolineato:

Anche se la pubblicazione di Archie è iniziata molto prima degli anni ’50, è vero che il decennio che le persone associano con i fumetti è principalmente, per qualche motivo, quello.

Lo showrunner ha aggiunto:

I fumetti di Archie sono così nostalgici, e penso che quando le persone pensino a dei periodi di tempo, li associno al 1950. Attraverso le lenti della nostalgia. Quello era il motivo principale. E anche quando abbiamo realizzato in passato i loro costumi iconici del passato, anche se tecnicamente erano degli anni ’40, non appena qualcuno scriveva per parlarne, dicevano: ‘O mio dio, stanno indossando i loro outfit degli anni ’50’.

Aguirre-Sacasa ha sottolineato che anche quando era stato fatto il pitch ai produttori, più di una persona aveva chiesto se la serie sarebbe stata ambientata negli anni ’50. Lo showrunner ha poi spiegato che l'”l’idea moderna del teenager” è nata proprio in quel periodo, intesa come giovani che sono considerati dei consumatori nel campo della cultura popolare, vedono film e serie tv, e leggono fumetti. Sacasa ha ribadito che quel concetto di teenager si rispecchiava alla perfezione in Archie e negli anni ’60 c’è stato invece un grande cambiamento, grazie alle lotte per i diritti civili e il movimento che ha sostenuto le comunità gay:

A livello tematico sembrava che gli anni ’50 si adattassero alla perfezione a questa finta facciata di dolcezza che nasconde queste tematiche e situazioni più dark, maggiormente pericolose e complicate.

Lo sceneggiatore ha poi ribadito che quando hanno iniziato a delineare l’ultima stagione si sono resi conto che il vero villain avrebbe dovuto essere la società, mostrando i protagonisti che lottano per vivere in modo autentico e onesto, dando spazio ala propria individualità nonostante si ritrovino alle prese con una realtà opprimente che punisce chiunque andasse contro le idee tradizionali di famiglia e sui ruoli di genere.

