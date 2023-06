Camila Mendes ha detto addio alla serie Riverdale, in cui interpreta Veronica, con un post su Instagram.

L’attrice ha infatti pubblicato alcune foto scrivendo che ha concluso le riprese delle scene in cui appare la giovane Lodge. Mendes ha aggiunto:

Non c’è nessuna didascalia o foto che possa illustrare che esperienza emotiva è stata girare il nostro ultimo episodio di Riverdale. Non sto semplicemente dicendo addio a uno show televisivo, ma anche a un’intera vita che ho creato a Vancouver, a un periodo di cambiamenti che mi ha portata a essere l’adulta che sono, a una comunità di persone che hanno visto il meglio e il peggio di me nel corso di sette intense stagioni. Non importa quanto tu sia pronta ad andare avanti, gli addii sono dolorosi e andarsene da questo show rappresenterà per tutti noi un periodo all’insegna del lutto.