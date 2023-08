Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il 23 agosto sarà andrà in onda su The CW l’episodio finale della serie Riverdale, di cui è stata svelata la sinossi ufficiale.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni!

La puntata si intitolerà Goodbye, Riverdale e gli spettatori sembra potranno vedere un nuovo salto temporale, questa volta piuttosto inaspettato.

La trama è infatti la seguente:

Ritornata al presente e mentre prova nostalgia per la sua vita precedente a Riverdale, la ottantaseienne Betty si rivolge a un’amica speciale per essere aiutata a rivivere il suo ultimo giorno al liceo con i suoi amici come erano, riavendo i propri ricordi.

Secondo il sito TVLine, potrebbe essere Tabitha ad aiutare la protagonista, avendo il potere di riportare Betty indietro nel tempo.

L’ultima stagione dello show ha mostrato, come risultato della battaglia sovrannaturale contro Percival Pickens, i protagonisti negli anni ’50. Per ora, tuttavia, non resta che attendere per scoprire in che modo si concluderà la serie ispirata ai fumetti dedicati alle avventure di Archie e dei suoi amici.

Che ne pensate della sinossi dell’episodio finale di Riverdale? Cosa vi attendete dalla fine della serie prodotta da The CW?

Potete rimanere aggiornati su Riverdale grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TVLine