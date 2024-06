Charlie Hunnam ritornerà, dopo il successo di Sons of Anarchy, come protagonista sul piccolo schermo in occasione della serie Criminal, tratta dalla graphic novel di Ed Brubaker e Sean Phillips.

Il progetto sarà prodotto per Prime Video e avrà nel cast anche Adria Arjona, Richard Jenkins e Kadeem Hardison.

Hunnam avrà la parte del protagonista Leo, un brillante ladro che studia i suoi colpi sotto ogni minimo dettaglio e che li compie senza l’uso di armi o ricorrere alla violenza. Leo, come un giocatore di scacchi, è sempre tre mosse in avanti rispetto ai suoi avversari. Altri criminali pensano sia un codardo, specialmente confrontandolo con il padre Tommy che è andato in carcere per aver ucciso l’uomo più temuto della città, Teeg Lawless.

I primi quattro episodi saranno diretti da Ryan Fleck e Anna Boden, mentre Legendary e Amazon MGM Studios si occuperanno della produzione.

Charlie, per la tv, aveva recitato anche nello show Shantaram, realizzato per Apple TV+ e tratto dal romanzo di Gregory David Roberts.

Fonte: Deadline

