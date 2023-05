Taylor Kinney non riprenderà il ruolo di Kelly Severide in occasione dell’episodio finale della stagione 11 di Chicago Fire, ma nella puntata della serie in onda il 24 maggio sugli schermi americani tornerà Jesse Spencer, interprete di Matt Casey.

A gennaio era stato annunciato che Kinney si sarebbe concesso una pausa dallo show targato NBC per poter gestire nel migliore dei modi alcuni problemi personali. L’attore è apparso per l’ultima volta nella puntata andata in onda il 22 febbraio. A marzo si è poi spiegato che Severide era andato in Alabama per seguire un corso di addestramento.

Spencer era già stato coinvolto nel diciottesimo episodio dell’undicesima stagione, quando Casey tornava a Chicago per coinvolgere Stella Kidd in una task force della sicurezza nazionale contro un potenziale attacco terroristico. Nel season finale ci si ricollegherà a quell’elemento della storia: la sinossi dichiara che Kidd avrà un nuovo indizio legato al caso.

Jesse aveva detto addio a Chicago Fire nel 2021, dopo 10 stagioni da protagonista. Matt decideva così di trasferirsi in Oregon per prendersi cura dei figli del suo defunto amico Andy Darden, cercando di mantenere un rapporto a distanza con Sylvie Brett (Kara Killmer). Nella stagione 11 si erano però lasciati. Durante la sua visita, Casey aveva spiegato a Boden che forse c’era la possibilità di un suo ritorno, visto che i figli di Darden stavano per andare al college.

Jesse Spencer aveva però dichiarato che non ha intenzione di tornare nel cast di Chicago Fire a tempo pieno:

Sono sempre aperto all’idea di un’apparizione. Mai dire mai. Quando ho lasciato lo show, ho parlato con il co-showrunner Derek Haas e tutti gli altri, dicendo: ‘Ascoltate, se ha senso coinvolgermi per una storia in cui pensate sia appropriato un ritorno di Casey, sono felice di apparire in una puntata’. Ma per quanto riguarda un impegno a lungo termine o qualcosa di simile, non penso.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che Taylor Kinney non tornerà nel finale della stagione 11 di Chicago Fire?

Fonte: TVLine