Kara Killmer ha spiegato che la stagione 12 di Chicago Fire era il momento giusto per dire addio al ruolo di Sylvie Brett.

In un’intervista rilasciata a Deadline, l’attrice ha spiegato:

Si tratta dell’epilogo naturale per il personaggio, è una specie di conclusione perfetta. Sono deliziata in modo egoista del fatto che Sylvie arrivi a Chicago come una sposa rifiutata che è stata abbandonata all’altare dal suo amore del liceo e poi finisce per sposarsi nel suo ultimo episodio con Matt Casey, l’amore della sua vita.

Kara ha aggiunto:

Amo semplicemente che il personaggio sia riuscito a chiudere il cerchio ed è un modo talmente grandioso per far concludere il suo percorso. È il momento perfetto.

L’uscita di scena del personaggio avverrà con la sesta puntata della dodicesima stagione, intitolata Port in the Storm, durante la quale si assisterà alle nozze con Casey.

A novembre era stato annunciato l’addio di Kara alla serie ambientata nel mondo dei vigili del fuoco, dopo essere entrata a far parte del cast nella terza stagione. L’attrice, in totale, ha recitato in 198 episodi della serie durante 10 stagioni. Il personaggio è stato coinvolto anche in oltre venti puntate degli spinoff Chicago Med e Chicago P.D..

Che ne pensate delle dichiarazioni di Kara Killmer sulla conclusione della storia di Sylvie Brett nella stagione 12 di Chicago Fire?

