Jesse Spencer è tornato nella serie Chicago Fire e l’attore ha ora parlato della possibilità che il personaggio di Matt Casey ritorni a essere una presenza fissa nel cast della serie targata NBC.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata andata in onda sugli schermi americani, il vigile del fuoco ha svelato che Ben Darden, il figlio del suo defunto miglior amico, ha intenzione di andare all’università. Il suo impegno a Portland potrebbe quindi essere vicino alla sua conclusione e Boden ha chiesto a Casey se sarebbe disposto a tornare a Chicago. Casey ha però sottolineato che ci sono alcune cose a cui deve pensare, forse legate alla sua ex fidanzata Sylvie Brett.

Casey ha successivamente scoperto che Sylvie sta frequentando un’altra persona.

L’attore ha quindi dichiarato a TVLine:

Non so se lo rivedremo. Non penso perché nominerà Kidd come il responsabile per lavorare con DHS e l’FBI se ci fosse un potenziale attacco. Quindi se ci fosse un attentato, non sarà in giro quando accadrà. Sta realmente passando le redini a Kidd. Sarà la sua storia in futuro.