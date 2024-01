Andrea Newman, showrunner della serie, ha parlato dell’uscita di scena di Blake Gallo e di come l’assenza del personaggio avrà delle conseguenze sulla stagione 12 di Chicago Fire.

Nel primo episodio inedito si assiste infatti alla scelta di Gallo, interpretato da Alberto Rosende, che decide di trasferirsi nel Michigan con sua zia. Il giovane torna brevemente alla caserma numero 51 per dire addio ai colleghi, prima di andarsene.

Newman, intervistata da Looper, ha ora dichiarato:

L’addio è duro per tutti, ma è specialmente difficile per Ritter e Violet. Quel trio è diventato un punto talmente centrale dello show e sono così vicini. Ma si aiuteranno ancora di più a vicenda. Violet conterà molto di più su Brett.

La showrunner ha quindi aggiunto:

Quell’addio è un momento speciale per loro tre in particolare, e i tre attori erano inoltre davvero amici. Quel giorno sul set, quando abbiamo girato quell’addio, è stato davvero emozionante. C’erano molte lacrime reali.

Andrea ha infatti ricordato che gli attori trascorrono molto tempo insieme e hanno compiuto insieme anche un viaggio in Europa, facendo tappa in Grecia e in Italia. Il loro rapporto è così molto simile a quello mostrato nella finzione, elemento che ha portato a emozioni davvero intense sul set.

Che ne pensate dell’uscita di scena di Gallo dalla serie Chicago Fire? Siete dispiaciuti?

Fonte: Looper