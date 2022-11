Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’ultimo episodio della stagione 2 della serie Chucky, andato in onda questa settimana, ha apportato alcune importanti modifiche alla mitologia dello show, offrendo non solo un po’ di retcon per il ruolo di un personaggio nell’intera faccenda, ma anche un’anticipazione sul Chucky principale. Non proseguite la lettura se non volete incappare in spoiler.

Nell’episodio, scopriamo che il Colonnello ha un complice umano, nientemeno che la dottoressa Mixter. Abbiamo inoltre la conferma che quest’ultima è intimamente consapevole dei piani di Chucky, tanto da conoscere le sue diverse versioni all’interno del suo esercito. Sembra anche che conosca Chucky fin da quando lui era un bambino che viveva nella Burlington Home for Wayward Boys, dove sono intrappolati i protagonisti dello show. Durante la puntata, Mixter dice a Devon e Lacy che guarderà quando lui li ucciderà; inoltre, punta una pistola contro diverse persone, sparando anche al braccio della sorella Elizabeth.

Da qui arriva il prossimo grande cambiamento all’intera mitologia di Chucky, poiché la dottoressa riconosce l’esistenza di “Chucky Prime”, alias il primo Chucky. Secondo lei, Chucky Prime è colui che condivide il corpo con Nica Pierce, che la scorsa settimana è fuggita da casa di Tiffany Valentine e ora è in viaggio verso la scuola del Signore Incarnato. Non è chiaro quale sia esattamente il piano di Chucky Prime, ma a quanto pare intende impossessarsi del corpo della Good Guy Doll che attualmente appartiene al Chucky Buono.

La seconda stagione di Chucky ha debuttato il 5 ottobre su SYFY e USA Network.

Nel cast ci sono anche Alyn Woods, Alex Vincent, Christine Elise, Jennifer Tilly e Brad Dourif che dà la voce a Chucky. Tra i nuovi arrivi nel cast ci sono anche Devon Sawa nel ruolo di un prete, Lara Jean Chorosteki, e Joe Pantoliano con un cameo.

