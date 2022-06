Continuano le riprese della seconda stagione di Chucky e Jennifer Tilly, attrice iconica che era tra le protagoniste del franchise cinematografico, ha condiviso sui social media uno scatto dal set, rivelando una ripresa notturna di un nuovo episodio che sembra essere girato nella camera da letto di Tiffany.

“È molto divertente”, aveva raccontato la Tilly a ComicBook.com a proposito del ruolo di se stessa/Tiffany nella serie TV. “La caratteristica di Tiffany è che ama essere una star del cinema…. una delle cose che mi piacciono di lei nella serie è che inizia a diventare una specie di scheggia. Sta entrando in una spirale ed è quasi… La vedo un po’ come Cybill, in un certo senso. Ha queste diverse personalità che diventano sempre più deliranti e più squilibrate ed è divertente interpretare una persona così folle. Cioè, non proprio divertente. È piuttosto affascinante, ma mi piace molto la direzione che sta prendendo. Ci sono anche dei momenti toccanti. Voglio dire, è innamorata. Vuole essere amata. È quello che vogliamo tutti, no?”.

Tilly compare nella nuova foto insieme al creatore di Chucky, Don Mancini, e alla sua ex co-star di Bound, Gina Gershon: la coppia si riunirà nella nuova stagione dello show per la prima volta dopo il thriller-erotico del 1996 dei Wachowski. Ma non saranno gli unici a comparire nel film, perché a loro si unirà anche Joe Pantoliano.

Che cosa ne pensate di questa foto condivisa da Jennifer Tilly? Ditecelo nei commenti.